Frauen 2. Liga Therwil bezwingt Härkingen – Siegtreffer in 86. Minute Therwil behielt im Spiel gegen Härkingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Therwil geriet zunächst in Rückstand, als Jana Slezinger in der 37. Minute die zwischenzeitliche Führung für Härkingen gelang. In der 38. Minute glich Therwil jedoch aus und ging in der 86. Minute in Führung. Torschützinnen waren Fabienne Grogg und Alexandra Walther.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Therwil unverändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Therwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Entfelden 1 (Platz 10) zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen hat bisher nur verloren, nämlich zehnmal.

Härkingen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Baden-Wettingen (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Therwil - Gäu Selection 2:1 (1:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 37. Jana Slezinger 0:1. 38. Fabienne Grogg 1:1. 86. Alexandra Walther 2:1. – Therwil: Jeanine Roth, Sarah Reinprecht, Anna von Flüe, Sarah Leutwyler, Rahel Käser, Fabienne Grogg, Anika Locher, Xenia Schumacher, Isabelle Aebi, Nathalie Straub, Alexandra Walther. – Härkingen: Mia Büttiker, Katja Nützi, Jana Geier, Fabienne Ansbach, Nadin Enderlin, Elena Abi Chakra, Alisha Friedl, Elena Stäussi, Lia Widmer, Jana Slezinger, Rialda Kalakovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

