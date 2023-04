4. Liga, Gruppe 2 Superga 1957 sorgt bei Klus-Balsthal für Überraschung Superga 1957 hat am Dienstag gegen Klus-Balsthal die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das sechstklassierte Team 2:0.

Per Penalty traf Patrik Manganiello in der 25. Minute zur 1:0-Führung für Superga 1957. In der Schlussphase (76. Minute) erhöhte sodann Alessandro Veronica noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Superga 1957 erhielten Mike Siddi (62.) und Patrik Manganiello (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Klus-Balsthal, nämlich für Mattia Christ (67.).

Superga 1957 gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. 14 Punkte bedeuten Rang 8. Das Team verbessert sich um vier Plätze. Superga 1957 hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Superga 1957 siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Superga 1957 auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Subingen (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. April (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Für Klus-Balsthal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Klus-Balsthal auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Mümliswil. Diese Begegnung findet am 16. April statt (10.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: ASI Superga 1957 - FC Klus-Balsthal 2:0 (1:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 25. Patrik Manganiello (Penalty) 1:0.76. Alessandro Veronica 2:0. – Superga 1957: Luciano Fiore, Meriton Salihaj, Luca Miracola, Aiman Boukhris, Mike Siddi, Enea Martinetz, Raphael Strebel, Alessandro Veronica, Patrik Manganiello, Emanuele Pintarelli, Younes Boukhris. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Sasa Martinovic, Mostapha El Ouahmani, Davide Furcillo, Mattia Christ, Eric Ackermann, Florian Eggenberger, Shanthosh Chanthirasegaram, Mario Linder, David Mandir, Luca Rubitschung. – Verwarnungen: 62. Mike Siddi, 67. Mattia Christ, 90. Patrik Manganiello.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

