4. Liga, Gruppe 2 Superga 1957 siegt nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Superga 1957: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag zuhause gegen Selzach 3:0.

(chm)

Massimo Veronica erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Superga 1957. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Superga 1957 stellte Rodrigue Dor in Minute 24 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Patrik Manganiello, der in der 62. Minute die Führung für Superga 1957 auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Superga 1957, Younes Boukhris (57.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Selzach erhielt: Marco Meyer (76.)

Die Abwehr von Selzach kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 55 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 12).

Superga 1957 gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Superga 1957 hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Superga 1957 tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Wolfwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 3. Juni statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

In der Tabelle wirkt sich die Niederlage für Selzach so aus, dass das Team neu auf dem letzten Platz liegt. Nach 19 Spielen hat das Team 16 Punkte. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Selzach hat bisher fünfmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Selzach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Haltener SV an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 1. Juni statt (20.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: ASI Superga 1957 - FC Selzach b 3:0 (2:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 11. Massimo Veronica 1:0. 24. Rodrigue Dor 2:0. 62. Patrik Manganiello (Penalty) 3:0. – Superga 1957: Luciano Fiore, Jean Pierre Zarbo, Raphael Strebel, Robert Petrovic, Franco Guarino, Massimo Veronica, Enea Martinetz, Rodrigue Dor, Patrik Manganiello, Younes Boukhris, Alessandro Veronica. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Tobias Stauffer, Pascal Stalder, Philipp Zberg, Kevin Pfister, Bruno Nellen, Patrick Zberg, Dominic Grimm, Brian Schreiber, Andry Amiet. – Verwarnungen: 57. Younes Boukhris, 76. Marco Meyer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 23:39 Uhr.