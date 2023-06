4. Liga, Gruppe 2 Superga 1957 sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Haltener SV Je ein Punkt für Superga 1957 und Haltener SV: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal ging Haltener SV in Führung. Doch Superga 1957 schaffte jeweils den Ausgleich.

Patrick Eyer eröffnete in der 38. Minute das Skore, als er für Haltener SV das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Superga 1957 traf Patrik Manganiello in der 60. Minute. Patrick Eyer erzielte in der 69. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Haltener SV. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade vier Minuten später. Für Superga 1957 traf Patrik Manganiello (73.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Superga 1957: Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 10. Superga 1957 hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Superga 1957 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Haltener SV hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 44 Punkten auf Rang 2. Haltener SV hat bisher 14mal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Haltener SV ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: ASI Superga 1957 - Haltener SV 2:2 (0:1) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 38. Patrick Eyer 0:1. 60. Patrik Manganiello 1:1. 69. Patrick Eyer 1:2. 73. Patrik Manganiello (Penalty) 2:2. – Superga 1957: Jean Pierre Zarbo, Luca Miracola, Robert Petrovic, Mike Siddi, Domenico Parisi, Raphael Strebel, Enea Martinetz, Giulio Caputo, Emanuele Pintarelli, Vittorio Pasquale, Gianni Parisi. – Haltener SV: Daniel Bärtschi, Simon Jost, Noel Hug, Kaan Akin, Stefan Rohde, Patrick Eyer, Claude Hohl, Jonas Ernst, Claude Biegajlo, Matthias Stampfli, Cyrill Schwaller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

