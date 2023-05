2. Liga Subingen und Wangen b.O. spielen unentschieden Subingen und Wangen b.O. spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Subingen die Führung. Torschütze in der 11. Minute war Sascha Pauli. Den Ausgleich erzielte Miroslav Markovic in der 36. Minute.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wangen b.O. Eine Verwarnung gab es für Subingen, nämlich für Benjamin Brunner (46.).

In der Gruppe ist Subingen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 49 Tore in 19 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Subingen nicht verändert. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 3. Subingen hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Subingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 12. Wangen b.O. hat bisher dreimal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wangen b.O. trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Trimbach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (11. Mai) (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Subingen - FC Wangen b.O. 1:1 (1:1) - Affolter, Subingen – Tore: 11. Sascha Pauli 1:0. 36. Miroslav Markovic 1:1. – Subingen: Pascal Schwaller, Dominik Feuz, Benjamin Brunner, Raphael Gasche, Noah Gräf, Luca Cappelli, Sascha Pauli, Janis Siegenthaler, Nikola Vodic, Leonardo Baschung, Selcuk Cubuk. – Wangen b.O.: Alejandro Buceta Barrio, Hamdi Nedzipi, Sokol Berisha, Noël Röhl, Kim Lân Ngo, Adis Mesic, Getuar Preniqi, Nebojsa Markovic, Meriton Ahmeti, Miroslav Markovic, Omar Badjie. – Verwarnungen: 46. Benjamin Brunner, 51. Getuar Preniqi, 60. Hamdi Nedzipi, 70. Miroslav Markovic, 89. Sokol Berisha.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 13:36 Uhr.