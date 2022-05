2. Liga Subingen siegt gegen Trimbach Subingen behielt im Spiel gegen Trimbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Trimbach ging zunächst in der 8. Minute in Führung, als Manuel Thut zum 1:0 traf. In der 40. Minute gelang Subingen jedoch durch Selcuk Cubuk der Ausgleich. Luca Cappelli erzielte in der 85. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Subingen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simon Sterki in der 91. Minute. Er traf zum 3:1 für Subingen.

Gelbe Karten gab es bei Trimbach für Kushtrim Osaj (58.), Daniel Bärtschi (74.) und Tobias Flury (86.). Eine Verwarnung gab es für Subingen, nämlich für Benjamin Brunner (69.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Subingen. 33 Punkte bedeuten Rang 5. Subingen hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bellach (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 8. Trimbach hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Trimbach geht es daheim gegen GS Italgrenchen (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Subingen - FC Trimbach 3:1 (1:1) - Affolter, Subingen – Tore: 8. Manuel Thut 0:1. 40. Selcuk Cubuk 1:1. 85. Luca Cappelli 2:1. 91. Simon Sterki 3:1. – Subingen: Jannik Ochsenbein, Simon Sterki, Sascha Pauli, Leonardo Baschung, Kevin Dweezil Künzler, Selcuk Cubuk, Manuel Moser, Benjamin Brunner, Luca Cappelli, Florian Gasche, Nikola Vodic. – Trimbach: Jonas Flury, Patrick Wermuth, Alexander Meier, Daniel Bärtschi, Thomas Schenker, Tobias Flury, Enis Ademovic, Martin Castro, Matej Matkovic, Kushtrim Osaj, Manuel Thut. – Verwarnungen: 58. Kushtrim Osaj, 69. Benjamin Brunner, 74. Daniel Bärtschi, 86. Tobias Flury.

