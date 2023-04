2. Liga Subingen setzt Siegesserie auch gegen Trimbach fort Subingen setzt seine Siegesserie auch gegen Trimbach fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Per Penalty traf Noah Gräf in der 37. Minute zur 1:0-Führung für Subingen. Luca Cappelli erhöhte in der 50. Minute zur 2:0-Führung für Subingen. Noah Gräf baute in der 74. Minute die Führung für Subingen weiter aus (3:0). Das Tor war ein Penalty. Das letzte Tor der Partie erzielte Selcuk Cubuk, der in der 90. Minute die Führung für Subingen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Rafael Meier von Trimbach erhielt in der 10. Minute die gelbe Karte.

Subingen weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 48 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Trimbach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 50 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 11).

Subingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 36 Punkte bedeuten Rang 3. Subingen hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Subingen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Wangen b.O. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Trimbach hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Trimbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Wangen b.O. (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 11. Mai statt (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Trimbach - FC Subingen 0:4 (0:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 37. Noah Gräf (Penalty) 0:1.50. Luca Cappelli 0:2. 74. Noah Gräf (Penalty) 0:3.90. Selcuk Cubuk 0:4. – Trimbach: Jonas Flury, Sven Pally, Jeremias Jäggi, Thomas Schenker, Eldin Jusic, Rafael Meier, Manuel Thut, Dritjon Osmani, Joel Mangold, Luca Schifferle, Tobias Flury. – Subingen: Pascal Schwaller, Benjamin Brunner, Raphael Gasche, Hasan Gedici, Noah Gräf, Luca Cappelli, Sascha Pauli, Janis Siegenthaler, Eredit Hoxhaj, Nikola Vodic, Selcuk Cubuk. – Verwarnungen: 10. Rafael Meier.

Tabelle

