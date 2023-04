2. Liga Subingen setzt Siegesserie auch gegen Olten fort – Noah Gräf als Matchwinner Subingen setzt seine Siegesserie auch gegen Olten fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Subingen geriet zunächst in Rückstand, als Xaver Meyer in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Olten gelang. In der 20. Minute glich Subingen jedoch aus und ging in der 60. Minute in Führung. Torschützen waren Selcuk Cubuk und Noah Gräf.

Gelbe Karten gab es bei Olten für Kennedy Joao (61.), Sandro Iandiorio (74.) und Erlion Pirku (96.). Bei Subingen erhielten Sascha Pauli (71.) und Janis Siegenthaler (91.) eine gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Subingen: Die total 44 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Subingen. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 2. Subingen hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Subingen auswärts mit FC Trimbach (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Olten war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Olten geht es auf fremdem Terrain gegen FC Lommiswil (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (19. April) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Subingen - FC Olten 2:1 (1:1) - Affolter, Subingen – Tore: 3. Xaver Meyer 0:1. 20. Selcuk Cubuk 1:1. 60. Noah Gräf (Penalty) 2:1. – Subingen: Pascal Schwaller, Benjamin Brunner, Dominik Feuz, Hasan Gedici, Raphael Gasche, Noah Gräf, Luca Cappelli, Janis Siegenthaler, Sascha Pauli, Leonardo Baschung, Selcuk Cubuk. – Olten: Thomas Husi, Dardan Krasniqi, Marko Simeunovic, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Sandro Iandiorio, Giovanni Gerardi, Kennedy Joao, Elio Arciresi, Xaver Meyer, Hazir Zenuni. – Verwarnungen: 61. Kennedy Joao, 71. Sascha Pauli, 74. Sandro Iandiorio, 91. Janis Siegenthaler, 96. Erlion Pirku.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 04:23 Uhr.