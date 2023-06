4. Liga, Gruppe 2 Subingen setzt Siegesserie auch gegen Mümliswil fort – Gabriel Stampfli als Matchwinner Subingen setzt seine Siegesserie auch gegen Mümliswil fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Subingen geriet zunächst in Rückstand, als Dominik Dubach in der 2. Minute die zwischenzeitliche Führung für Mümliswil gelang. In der 46. Minute glich Subingen jedoch aus und ging in der 75. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Gabriel Stampfli.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Subingen. 33 Punkte bedeuten Rang 4. Subingen hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Subingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Türkischer SC Solothurn b. Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Mümliswil geht es daheim gegen FC Welschenrohr (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Subingen - FC Mümliswil 2:1 (0:1) - Affolter, Subingen – Tore: 2. Dominik Dubach 0:1. 46. Gabriel Stampfli 1:1. 75. Gabriel Stampfli 2:1. – Subingen: Kevin Frühauf, Gianluca Ferrante, Simon Zimmermann, Patrick Dubach, Sven Schläfli, Luca Marty, Roger Niggli, Pascal Zumstein, Daniel Flury, Tim Baranyai, Eric Aloisi. – Mümliswil: Fabian Minder, Nils Allemann, Damian Ackermann, Fabian Bader, Sebastian Gisler, Ryan Disler, Leandro Fluri, Tobias Glatzfelder, Mirco Eggenschwiler, Christian Wehrli, Dominik Dubach. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

