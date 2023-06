2. Liga Subingen setzt Siegesserie auch gegen Fulenbach fort Subingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Fulenbach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

In der 57. Minute war es an Noah Gräf, Subingen 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Subingen stellte Selcuk Cubuk in Minute 67 her. Wiederum Selcuk Cubuk erhöhte in der 80. Minute auf 3:0 für Subingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Subingen für Benjamin Brunner (37.) und Leo Schrittwieser (65.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fulenbach, Yanick Boss (60.) kassierte sie.

Dass Subingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 23 Spielen hat Subingen durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Subingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 46 Punkten auf Rang 3. Subingen hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es auswärts gegen FC Gerlafingen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Nach der Niederlage büsst Fulenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 8. Fulenbach hat bisher neunmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Trimbach (Platz 11). Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Subingen - SC Fulenbach 3:0 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 57. Noah Gräf 1:0. 67. Selcuk Cubuk 2:0. 80. Selcuk Cubuk 3:0. – Subingen: Colin Bähler, Sascha Pauli, Dominik Feuz, Raphael Gasche, Janis Siegenthaler, Benjamin Brunner, Noah Gräf, Eredit Hoxhaj, Nikola Vodic, Leonardo Baschung, Selcuk Cubuk. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Yanick Boss, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Luis Bühlmann, Flavio Premori, Sven Hürzeler, Sandro Albuquerque Sampaio, Luca Spielmann, Yves Ehrenbolger. – Verwarnungen: 37. Benjamin Brunner, 60. Yanick Boss, 65. Leo Schrittwieser.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 17:58 Uhr.