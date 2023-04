4. Liga, Gruppe 2 Subingen mit Sieg gegen Post Solothurn Subingen gewinnt am Samstag zuhause gegen Post Solothurn 3:1.

Subingen ging in der 2. Minute 1:0 in Führung, als Abdi Hirsi ins eigene Tor traf. In der 4. Minute baute Luca Marty den Vorsprung für Subingen auf zwei Tore aus (2:0). In der 71. Minute gelang Post Solothurn (Jamin Makwana) der Anschlusstreffer (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabio Allemann in der 83. Minute. Er traf zum 3:1 für Subingen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Taddeo Peter von Post Solothurn erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Subingen unverändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 7. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Welschenrohr (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (3. Mai) (20.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Post Solothurn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 4. Post Solothurn hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Post Solothurn spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Welschenrohr (Platz 9). Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Subingen - FC Post Solothurn 3:1 (2:0) - Affolter, Subingen – Tore: 2. Eigentor (Abdi Hirsi) 1:0.4. Luca Marty 2:0. 71. Jamin Makwana 2:1. 83. Fabio Allemann 3:1. – Subingen: Kevin Frühauf, Gianluca Ferrante, Sven Schläfli, Roger Niggli, Daniel Flury, Patrick Ziegler, Luca Marty, Pascal Zumstein, Pascal Winistörfer, Joël Marty, Noé Cardinaux. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Abdi Hirsi, Taddeo Peter, John Nadesamoorthy, Yannick Schadebach, Juras Zabitis, Mostafa Saeidi, Valentin Batzli, Diego Monopoli, Dimitri Batzli. – Verwarnungen: 70. Taddeo Peter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

