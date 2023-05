4. Liga, Gruppe 2 Subingen mit drei Punkten auswärts gegen Welschenrohr – Luca Marty mit Siegtor Subingen gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Welschenrohr 2:1.

(chm)

Subingen geriet zunächst in Rückstand, als Remo Jenzer in der 16. Minute die zwischenzeitliche Führung für Welschenrohr gelang. In der 36. Minute glich Subingen jedoch aus und ging in der 78. Minute in Führung. Torschützen waren Daniel Flury und Luca Marty.

Bei Subingen sah Simon Baumgartner (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pascal Zumstein (65.) und Simon Baumgartner (75.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Welschenrohr, Nicolas Studer (75.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Subingen. 24 Punkte bedeuten Rang 6. Subingen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Subingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wolfwil. Diese Begegnung findet am Samstag (6. Mai) statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Welschenrohr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Welschenrohr hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Welschenrohr spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Post Solothurn (Platz 4). Diese Begegnung findet am Samstag (6. Mai) statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Subingen 1:2 (1:1) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 16. Remo Jenzer 1:0. 36. Daniel Flury 1:1. 78. Luca Marty 1:2. – Welschenrohr: David Mägli, Jürg Stoller, Patrick Hänni, Nicolas Studer, Robin Eggenschwiler, Jonas Müller, Joel Faganello, Stefan Husistein, Nicola Säuberli, Konrad Zeuner, Remo Jenzer. – Subingen: Thomas Witmer, Gianluca Ferrante, Simon Zimmermann, Benjamin Burkhard, Sven Schläfli, Daniel Flury, Luca Marty, Pascal Zumstein, Patrick Dubach, Joël Marty, Eric Aloisi. – Verwarnungen: 65. Pascal Zumstein, 75. Nicolas Studer, 75. Simon Baumgartner – Ausschluss: 82. Simon Baumgartner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.05.2023 23:59 Uhr.