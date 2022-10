4. Liga, Gruppe 2 Subingen mit Auswärtserfolg bei Biberist Subingen gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Biberist 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Romeo Grossen für Biberist. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Subingen traf Gianluca Ferrante in der 13. Minute. In der 48. Minute gelang Patrick Dubach der Führungstreffer zum 2:1 für Subingen.

In der 52. Minute baute Pascal Winistörfer den Vorsprung für Subingen auf zwei Tore aus (3:1). In der 87. Minute baute der gleiche Pascal Winistörfer die Führung für Subingen weiter aus. In der 93. Minute sorgte Erkan Rahmanoski noch für Resultatkosmetik für Biberist. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simon Keller von Biberist erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Subingen zu den Besten: Die total 13 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.6 Toren pro Match (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Subingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 5. Subingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Subingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Subingen daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Klus-Balsthal (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (15. Oktober) statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Biberist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 4. Für Biberist war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Biberist spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Welschenrohr (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. Oktober) (17.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Biberist - FC Subingen 2:4 (1:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 4. Romeo Grossen 1:0. 13. Gianluca Ferrante 1:1. 48. Patrick Dubach 1:2. 52. Pascal Winistörfer 1:3. 87. Pascal Winistörfer 1:4. 93. Erkan Rahmanoski 2:4. – Biberist: Dominik Tschanz, Simon Keller, Fabio Buri, Janis Frölich, Romeo Grossen, Pascal Flury, Michael Rebennack, Marco Flury, Marc Geissbühler, Marco Affolter, Patrick Stuber. – Subingen: Kevin Frühauf, Gianluca Ferrante, Luca Marty, Simon Zimmermann, Sven Schläfli, Patrick Ziegler, Daniel Flury, Tim Baranyai, Patrick Dubach, Simon Baumgartner, Eric Aloisi. – Verwarnungen: 52. Simon Keller.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.10.2022 20:32 Uhr.

