2. Liga Subingen lässt sich von Mümliswil kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 10) ist Subingen am Donnerstag seiner Favoritenrolle gegen Mümliswil gerecht geworden und hat auswärts 2:0 gewonnen.

Kurz nach der Pause schoss Selcuk Cubuk (46. Minute) das 1:0 und brachte Subingen auf die Siegesstrasse. In der 71. Minute erhöhte Luca Cappelli auf 2:0 für Subingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Rafael Disler (35.) und Florian Arnold (50.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Subingen, Hasan Gedici (85.) kassierte sie.

Subingen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 42 Tore erzielte.

Mit dem Sieg rückt Subingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 3. Für Subingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Subingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Olten (Platz 8). Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Mümliswil hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Trimbach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Subingen 0:2 (0:0) - Brühl, Mümliswil – Tore: 46. Selcuk Cubuk 0:1. 71. Luca Cappelli 0:2. – Mümliswil: Fabian Minder, Adrian Kamber, Janik Disler, Cédric Gisler, Dominik Ackermann, Roger Wyser, Simon Büttler, Florian Arnold, Fabrice Ambühl, Sascha Berger, Rafael Disler. – Subingen: Pascal Schwaller, Benjamin Brunner, Dominik Feuz, Eredit Hoxhaj, Raphael Gasche, Noah Gräf, Luca Cappelli, Janis Siegenthaler, Sascha Pauli, Leonardo Baschung, Selcuk Cubuk. – Verwarnungen: 35. Rafael Disler, 50. Florian Arnold, 85. Hasan Gedici.

