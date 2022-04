4. Liga, Gruppe 2 Subingen holt sich drei Punkte gegen Luterbach Subingen behielt im Spiel gegen Luterbach am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Subingen lag ab der 63. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Noé Cardinaux (50. Minute) und Noah Jordan getroffen hatten. Luterbach gelang in der 86. Minute durch Mehmet Basaran noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Luterbach sah Deniz Kilic (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Christian Cadosch (78.) und Deniz Kilic (81.). Für Subingen gab es keine Karte.

Subingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 5. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Post Solothurn (Platz 7). Die Partie findet am Samstag (23. April) statt (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Luterbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Luterbach erstmals wieder. Luterbach verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Luterbach wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das viertplatzierte Team HSV Halten, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Subingen - FC Luterbach 2:1 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 50. Noé Cardinaux 1:0. 63. Noah Jordan 2:0. 86. Mehmet Basaran 2:1. – Subingen: Kevin Frühauf, Tim Schreier, Julian Styner, Simon Zimmermann, Marco Flury, Gianluca Ferrante, Silvan Valenti, Yannis Gasche, Christian Moser, Noé Cardinaux, Gabriel Stampfli. – Luterbach: Patrik Furrer, Simon Hirsbrunner, Bulut Araz, Christian Cadosch, Samuel Iseli, Martin Stankovic, Deniz Kilic, Jan Oezkan, Patrick Straub, Raphael Andres, Max Guggisberg. – Verwarnungen: 78. Christian Cadosch, 81. Deniz Kilic – Ausschluss: 81. Deniz Kilic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2022 23:28 Uhr.