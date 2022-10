3. Liga, Gruppe 2 Subingen holt sich drei Punkte gegen Deitingen – Deitingen verliert nach drei Siegen Sieg für Subingen: Gegen Deitingen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:0.

In der 27. Minute war es an Patrick Roth, Subingen 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (93. Minute) erhöhte sodann Joshua Widmer noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Subingen erhielt: Yanick Kofmehl (47.) die einzige gelbe Karte bei Deitingen erhielt: Fabio Notka (61.)

Subingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Subingen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Deitingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 2. Deitingen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Deitingen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Welschenrohr. Die Partie findet am 15. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Subingen - FC Deitingen 2:0 (1:0) - Affolter, Subingen – Tore: 27. Patrick Roth 1:0. 93. Joshua Widmer 2:0. – Subingen: Thomas Witmer, Silvan Valenti, Noel Schläfli, Julian Gisler, Leo Rohn, Damian Widmer, Marco Zimmermann, Manuel Nützi, Daniel Gebek, Yanick Kofmehl, Joshua Widmer. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Michael Ammon, Simon Frei, Amar Hadzic, Simon Kofmel, Olivier Niederer, Patrick Murer, David Flury, Tim Stampfli. – Verwarnungen: 47. Yanick Kofmehl, 61. Fabio Notka.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

