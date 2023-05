4. Liga, Gruppe 2 Subingen gewinnt klar gegen Klus-Balsthal Subingen behielt im Spiel gegen Klus-Balsthal am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Sämtliche drei Tore für Subingen fielen in nur 17 Minuten: Eric Aloisi traf in der 28. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Subingen. Gianluca Ferrante sorgte in der 38. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Subingen. Das letzte Tor der Partie erzielte Luca Marty, der in der 45. Minute die Führung für Subingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Subingen erhielten Eric Aloisi (55.) und Patrick Dubach (72.) eine gelbe Karte. Klus-Balsthal behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Subingen. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 5. Subingen hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Mümliswil (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Klus-Balsthal hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Welschenrohr (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Subingen 0:3 (0:3) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 28. Eric Aloisi 0:1. 38. Gianluca Ferrante 0:2. 45. Luca Marty 0:3. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Davide Furcillo, Sasa Martinovic, Mario Linder, Jeremy Hirschi, Florian Eggenberger, Eric Ackermann, Oliver Pejic, David Mandir, Luca Rubitschung, Benjamin Ackermann. – Subingen: Kevin Frühauf, Noah Jordan, Simon Zimmermann, Patrick Dubach, Sven Schläfli, Gianluca Ferrante, Luca Marty, Daniel Flury, Tim Baranyai, Pascal Winistörfer, Eric Aloisi. – Verwarnungen: 55. Eric Aloisi, 72. Patrick Dubach.

