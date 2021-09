3. Liga, Gruppe 2 Subingen gewinnt deutlich gegen Bettlach Subingen behielt im Spiel gegen Bettlach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Nach 47 torlosen Minuten traf Patrick Roth zum 1:0. Devin Rauscher erhöhte in der 60. Minute zur 2:0-Führung für Subingen. In den Schlussminuten erhöhte Luca Cappelli noch zum Endstand von 3:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Benedikt Nützi von Subingen erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle liegt Subingen weiterhin auf Rang 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Subingen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Subingen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Biberist (Rang 12). Das Spiel findet am Mittwoch (8. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Bettlach steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 7). Das Team hat drei Punkte. Bettlach hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Bettlach geht es in einem Heimspiel gegen FC Deitingen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (8. September) (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Subingen - FC Bettlach 3:0 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 47. Patrick Roth 1:0. 60. Devin Rauscher 2:0. 90. Luca Cappelli 3:0. – Subingen: Thomas Witmer, Mathias Studer, Louis Liechti, Lukas Misteli, Tim Schreier, Daniel Gebek, Patrick Roth, Benedikt Nützi, Yanick Kofmehl, Devin Rauscher, Michael Balmer. – Bettlach: Nicolas Schmid, Luca Supper, Gnako Laurent Dakouri, Marco Fabbro, Manuel Ketels, Kevin Sriwong, Fausto Falgetano, Michael Tschanz, Joel Marugg, Eric Kohler, Fabian Frick. – Verwarnungen: 92. Benedikt Nützi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Iliria - FC Rüttenen 3:4, FC Subingen - FC Bettlach 3:0

Tabelle: 1. FC Zuchwil 3 Spiele/9 Punkte (3:0). 2. SC Blustavia 3/9 (10:0), 3. FC Gerlafingen 3/9 (9:1), 4. FC Rüttenen 3/6 (5:5), 5. FC Leuzigen 3/6 (6:4), 6. FC Subingen 3/6 (10:2), 7. FC Selzach 3/3 (3:11), 8. FC Bettlach 3/3 (2:7), 9. FC Iliria 3/1 (7:10), 10. FC Niederbipp 3/1 (8:11), 11. FC Deitingen 3/0 (0:4), 12. FC Biberist 3/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:51 Uhr.