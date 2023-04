Frauen 3. Liga, Rückrunde Stefania Cerfeda führt Fortuna Olten mit vier Toren zum Sieg gegen Attiswil Fortuna Olten gewinnt am Samstag auswärts gegen Attiswil 8:0.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Fortuna Olten über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Attiswil gelang kein Tor.

Matchwinner für Fortuna Olten war Stefania Cerfeda, die gleich viermal traf. Die weiteren Torschützinnen für Fortuna Olten waren: Kaltrina Abdyli (2 Treffer), Delia Röösli (1 Treffer) und Adonisa Kadrija (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lara Spiess von Attiswil erhielt in der 37. Minute die gelbe Karte.

In der Defensive hat Fortuna Olten in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.5 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 17 erzielten Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Attiswil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 5).

In der Tabelle liegt Fortuna Olten weiterhin auf Rang 1. Das Team hat zehn Punkte. Für Fortuna Olten ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Fortuna Olten ging unentschieden aus. Fortuna Olten konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Fortuna Olten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dulliken (Platz 4). Das Spiel findet am Mittwoch (26. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Attiswil rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat einen Punkt. Attiswil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Attiswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 29. April statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Attiswil - FC Fortuna Olten 0:8 (0:2) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 9. Stefania Cerfeda 0:1. 37. Kaltrina Abdyli (Penalty) 0:2.51. Adonisa Kadrija 0:3. 54. Stefania Cerfeda 0:4. 57. Stefania Cerfeda 0:5. 66. Kaltrina Abdyli 0:6. 76. Stefania Cerfeda 0:7. 89. Delia Röösli 0:8. – Attiswil: Nina Jöri, Michelle Kurth, Lara Spiess, Julia Scheidegger, Vanessa Sperisen, Sonja Cappelli, Jessica Altschul, Robyne Loosli, Raphaela Lüscher, Michelle Wenger, Sarah Mateoniu. – Fortuna Olten: Vicky Buceta Barrio, Mariana Filipa Faria da Silva, Sonja Schauli, Medina Shatrolli, Luana Pintaric, Laura Schauli Cianci, Melanie Kolic, Melissa Ruf, Kaltrina Abdyli, Stefania Cerfeda, Adonisa Kadrija. – Verwarnungen: 37. Lara Spiess.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga, Rückrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 01:16 Uhr.