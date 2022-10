2. Liga Spiel zwischen Trimbach und Fulenbach ohne Sieger Im Spiel zwischen Trimbach und Fulenbach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Trimbach war zweimal in Führung. Fulenbach lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Fulenbach in der 68. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 65. Minute ging Trimbach zunächst 3:2 in Führung. Bis zum Ausgleich durch Fulenbach dauerte es nicht lange: Jonas Wyss traf in der 68. Minute zum 3:3.

Bei Trimbach sah Tobias Flury (93.) die rote Karte. Gelb erhielt Tobias Flury (79.). Bei Fulenbach erhielten Sandro Albuquerque Sampaio (76.), Yves Ehrenbolger (91.) und Flavio Premori (93.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Trimbach: Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 11. Trimbach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Trimbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Gerlafingen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Fulenbach hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fulenbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Lommiswil. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (2. November) (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Trimbach - SC Fulenbach 3:3 (1:2) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 14. Enis Ademovic 1:0. 26. Sascha Füeg 1:1. 39. Yves Ehrenbolger 1:2. 57. Luca Schifferle 2:2. 65. Enis Ademovic 3:2. 68. Jonas Wyss 3:3. – Trimbach: Jonas Flury, Sven Pally, Kenan Mujanovic, Thomas Schenker, Eldin Jusic, Manuel Thut, Martin Castro, Luca Schifferle, Daniel Bärtschi, Enis Ademovic, Tobias Flury. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Yanick Boss, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Flavio Premori, Gabriel Strub, Jonas Wyss, Sandro Albuquerque Sampaio, Yves Ehrenbolger, Sascha Füeg. – Verwarnungen: 76. Sandro Albuquerque Sampaio, 79. Tobias Flury, 91. Yves Ehrenbolger, 93. Flavio Premori – Ausschluss: 93. Tobias Flury.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 01:19 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.