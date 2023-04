3. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Rüttenen und Italgrenchen ohne Sieger Sechs Tore sind zwischen Rüttenen und Italgrenchen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Bis zur 31. Minute ging Italgrenchen deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) alessandro Giannini (29.) und Orhan Zulfi (31.). Für Rüttenen erfolgreich war bis dahin .

In der 44. Minute gelang Rüttenen (Moritz Felber) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 48, als Fabrizio Bur für Rüttenen erfolgreich war. In der 60. Minute gelang Orhan Zulfi der Führungstreffer zum 3:2 für Italgrenchen. Für den Ausgleich für Rüttenen zum Schlussresultat von 3:3 war Fabrizio Bur in der 80. Minute besorgt. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Italgrenchen erhielten Stefano Conde Rodrigues (70.) und Jeremy Pana De Paiva (80.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rüttenen, Sven Fluri (56.) kassierte sie.

Mit dem Unentschieden macht Rüttenen ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 8. Rüttenen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Rüttenen wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Leuzigen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (23. April) (14.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Für Italgrenchen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 5. Italgrenchen hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Italgrenchen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wangen a/A an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (23. April) statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: FC Rüttenen - GS Italgrenchen 3:3 (1:2) - Galmis, Rüttenen – Tore: 29. Alessandro Giannini 0:1. 31. Orhan Zulfi 0:2. 44. Moritz Felber 1:2. 48. Fabrizio Bur 2:2. 60. Orhan Zulfi 2:3. 80. Fabrizio Bur 3:3. – Rüttenen: Jan Lüthy, Nico Gunzinger, Sven Fluri, Moritz Felber, Flurin Gasser, Simon Nobs, David Emch, Luca Weck, Fabrizio Bur, Dominic Müller, Enea von Arx. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Stefano Conde Rodrigues, Matteo Palermo, Eliano Chirico, Alessandro Giannini, Giuseppe Tiralongo, Nicolai Bur, Leandro Eggenschwiler, Jari Eggenschwiler, Jeremy Pana De Paiva, Orhan Zulfi. – Verwarnungen: 56. Sven Fluri, 70. Stefano Conde Rodrigues, 80. Jeremy Pana De Paiva.

