4. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Kurdischer FC Solothurn und Zuchwil ohne Sieger Im Spiel zwischen Kurdischer FC Solothurn und Zuchwil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 56. Minute schoss Miguel Cardenas das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 66. Minute traf Baran Ildeniz für Kurdischer FC Solothurn.

Gelbe Karten gab es bei Kurdischer FC Solothurn für Ali Cokyasar (41.) und Serhat Demir (68.). Gelbe Karten gab es bei Zuchwil für Liridon Sulejmani (53.) und Berkan Özgen (84.).

In seiner Gruppe hat Kurdischer FC Solothurn den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 4 Mal pro Partie.

Kurdischer FC Solothurn rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 2.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Kurdischer FC Solothurn hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Kurdischer FC Solothurn auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Luterbach zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 4. Zuchwil hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bettlach (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (19.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: Kurdischer FC Solothurn - FC Zuchwil 1:1 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 56. Miguel Cardenas 0:1. 66. Baran Ildeniz 1:1. – Kurdischer FC Soloth: Rajbaskar Devarasa, Yohannes Okbamicheal, Ali Cokyasar, Abdurrahman Demir, Simo Karakus, Tayfun Demirci, Namet Catak, Murat Özdemir, Piraveen Pararajasingam, Jeniban Sellathurai, Mehmet Bulut. – Zuchwil: Erlin Mustafa, Mustafa Aras, Leonis Ajvazi, Liridon Sulejmani, Yunus Özkaynak, Ivan Barjasic, Hamza Caliskan, Nenad Jankovic, Miguel Cardenas, Leart Ajvazi, Berkan Özgen. – Verwarnungen: 41. Ali Cokyasar, 53. Liridon Sulejmani, 68. Serhat Demir, 84. Berkan Özgen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 16:57 Uhr.