3. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Iliria und Leuzigen ohne Sieger Im Spiel zwischen Iliria und Leuzigen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Das Skore eröffnete Altin Aliu in der 3. Minute. Er traf für Iliria zum 1:0. Iliria baute in der 17. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Altin Aliu. Nick Brunner sorgte in der 29. Minute für Leuzigen für den Anschlusstreffer zum 1:2. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 45, als Benjamin Luder für Leuzigen erfolgreich war.

Bei Iliria erhielten Livio Nava (44.) und Bleron Dakaj (83.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Leuzigen für Alessio Schwab (33.) und Marco Rosario Renda (83.).

Die Tabellensituation bleibt für Iliria unverändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 8. Iliria hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Iliria tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Riedholz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Für Leuzigen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Leuzigen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Leuzigen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von GS Italgrenchen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 26. März statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Iliria - FC Leuzigen 2:2 (2:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 3. Altin Aliu 1:0. 17. Altin Aliu 2:0. 29. Nick Brunner 2:1. 45. Benjamin Luder 2:2. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Avdi Halimi, Besar Dakaj, Gjems Frrokaj, Livio Nava, Altin Aliu, Marco Flury, Bleron Dakaj, Ilir Gashi, Mead Demiri. – Leuzigen: Olivier Gassler, Alessio Schwab, Luca Dasen, Julian D Angelo, Timo Rätz, Tim Eberhard, Joel Hahn, Claudio Zenger, Marco Rosario Renda, Marco Stäheli, Benjamin Luder. – Verwarnungen: 33. Alessio Schwab, 44. Livio Nava, 83. Bleron Dakaj, 83. Marco Rosario Renda.

