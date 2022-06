4. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Bellach und Türkischer SC ohne Sieger Im Spiel zwischen Bellach und Türkischer SC gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 3. Minute schoss Dagmawi Kana das 1:0. Den Ausgleich erzielte Serhat Daniskan in der 49. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bellach für Leonis Bajraktaraj (27.), Jonas Mosimann (47.) und Jonas Knörr (59.). Keine einzige Karte erhielt Türkischer SC.

Die Tabellensituation bleibt für Bellach unverändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Bellach hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bellach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Türkischer SC in der Tabelle ein und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 11. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Türkischer SC hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Türkischer SC ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Bellach - Türkischer SC Solothurn a 1:1 (1:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 3. Dagmawi Kana 1:0. 49. Serhat Daniskan 1:1. – Bellach: Loik Spahni, Janis Faoro, Jonas Mosimann, Faredin Hetemi, Sven Lisser, Yitbarek Kana, Miran Junuzi, Jonas Knörr, Gjelbrim Elezi, Qëndrim Elezi, Dagmawi Kana. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Emrah Daniskan, Sinan Ückilinc, Ismail Sari, Oguzhan Ince, Kerem Yildiz, Kaan Sari, Mehmet Zeyni Erbek, Özkan Sogukcelik, Serhat Daniskan, Kadir Sari. – Verwarnungen: 27. Leonis Bajraktaraj, 47. Jonas Mosimann, 59. Jonas Knörr.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 22:50 Uhr.