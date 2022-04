4. Liga, Gruppe 1 Solothurn holt sich drei Punkte gegen Blustavia Sieg für Solothurn: Gegen Blustavia gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:4.

(chm)

Edis Aziri eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Solothurn das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Solothurn stellte Ishak Abderrahman in Minute 14 her. Kevin Herberichs baute in der 17. Minute die Führung für Solothurn weiter aus (3:0).

Samuel Miescher baute in der 42. Minute die Führung für Solothurn weiter aus (4:0). Ugur Pozan verkürzte in der 44. Minute den Rückstand von Blustavia auf 1:4. Ishak Abderrahman baute in der 57. Minute die Führung für Solothurn weiter aus (5:1).

Solothurn erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Mikaele Endu weiter auf 6:1. Ahmad Alshmare (78. Minute) liess Blustavia auf 2:6 herankommen. Marco Ciancimino verkürzte in der 86. Minute den Rückstand von Blustavia auf 3:6. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Ugur Pozan in der 89. Minute für Blustavia auf 4:6.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gökten Figenergül von Blustavia erhielt in der 41. Minute die gelbe Karte.

Solothurn hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 48 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Blustavia ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Die Tabellensituation bleibt für Solothurn unverändert. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 3. Solothurn hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Solothurn auswärts mit FC Leuzigen (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Blustavia hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen F.K. Bratstvo (Platz 8). Das Spiel findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Solothurn - SC Blustavia 6:4 (4:1) - Stadion FC Solothurn, Solothurn – Tore: 12. Edis Aziri 1:0. 14. Ishak Abderrahman 2:0. 17. Kevin Herberichs 3:0. 42. Samuel Miescher 4:0. 44. Ugur Pozan 4:1. 57. Ishak Abderrahman 5:1. 76. Mikaele Endu 6:1. 78. Ahmad Alshmare 6:2. 86. Marco Ciancimino 6:3. 89. Ugur Pozan 6:4. – Solothurn: Kenneth Odionye, Daniel Sommer, Timon Stupp, Eric Lüthi, Ajmal Ghulam Jailani, Samuel Miescher, Simon Bernhard, Mikaele Endu, Edis Aziri, Kevin Herberichs, Ishak Abderrahman. – Blustavia: Simon Burki, Gökten Figenergül, Kevin Lopez, Pierre Luis Marques Gonçalves, Giuseppe Cioffi, Pele Aerni, Marco Ciancimino, Pascal Huber, Elia Leiser, Giovanni Tesoro, Ugur Pozan. – Verwarnungen: 41. Gökten Figenergül.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 14:53 Uhr.