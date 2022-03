4. Liga, Gruppe 1 Solothurn holt sich drei Punkte gegen Bellach – Siegtreffer durch Samuel Miescher Solothurn behielt im Spiel gegen Bellach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Das Skore eröffnete Dagmawi Kana in der 5. Minute. Er traf für Bellach zum 1:0. Der Ausgleich für Solothurn fiel in der 12. Minute (Joshua Lutz). Samuel Miescher traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Solothurn.

In der 35. Minute traf Dagmawi Kana für Bellach zum 2:2-Ausgleich. Ein Eigentor von Tim Fawer brachte in der 47. Minute die 3:2-Führung für Solothurn. Zum Ausgleich für Bellach traf Gjelbrim Elezi in der 52. Minute. Samuel Miescher sorgte in der 65. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Solothurn. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Solothurn für Alli Mohammed (63.), Devran Ilkay (76.) und Blenor Reci (85.). Keine einzige Karte erhielt Bellach.

In seiner Gruppe hat Solothurn den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Solothurn sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 12 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Bellach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 8).

Dank dem Sieg führt Solothurn neu die Tabelle an. Nach zwölf Spielen hat das Team 30 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Solothurn ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Solothurn gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Solothurn auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Grenchen 15 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 27. März statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Mit der Niederlage rückt Bellach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Bellach erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Bettlach (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Solothurn - FC Bellach 4:3 (2:2) - Stadion FC Solothurn, Solothurn – Tore: 5. Dagmawi Kana 0:1. 12. Joshua Lutz 1:1. 20. Samuel Miescher 2:1. 35. Dagmawi Kana 2:2. 47. Eigentor (Tim Fawer) 3:2.52. Gjelbrim Elezi 3:3. 65. Samuel Miescher 4:3. – Solothurn: Saeed Farkondeh, Veljko Pavlovic, Cedric Schenk, Eric Lüthi, Jonathan Orlandi, Emre Celik, Nico Suremann, Kenneth Odionye, Daniel Sommer, Samuel Miescher, Joshua Lutz. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Jonas Mosimann, Faredin Hetemi, Sven Lisser, Jonas Knörr, Yitbarek Kana, Drin Vllasaliu, Gjelbrim Elezi, Dagmawi Kana, Miran Junuzi. – Verwarnungen: 63. Alli Mohammed, 76. Devran Ilkay, 85. Blenor Reci.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Solothurn - FC Bellach 4:3, Türkischer SC Solothurn a - FC Bettlach 2:3

Tabelle: 1. FC Solothurn 12 Spiele/30 Punkte (39:12). 2. HNK Croatia 11/28 (54:15), 3. FC Grenchen 15 11/25 (51:30), 4. FC Gerlafingen 12/19 (24:44), 5. Kurdischer FC Solothurn 12/17 (39:32), 6. SC Blustavia 11/13 (32:37), 7. FC Bettlach 12/13 (25:30), 8. FC Bellach 12/13 (27:37), 9. FC Lommiswil 11/12 (22:21), 10. FC Leuzigen 11/12 (19:33), 11. F.K. Bratstvo 11/9 (19:38), 12. Türkischer SC Solothurn a 12/7 (25:47).

