Frauen 2. Liga Solothurn Frauen setzt Siegesserie auch gegen Mutschellen fort Solothurn Frauen reiht Sieg an Sieg: Gegen Mutschellen hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 0:1

(chm)

Solothurn Frauen geriet zunächst in Rückstand, als Aline Vifian in der 22. Minute die zwischenzeitliche Führung für Mutschellen gelang. In der 28. Minute glich Solothurn Frauen jedoch aus und ging in der 54. Minute in Führung. Torschützinnen waren Lumnije Kadriu und Urata Iseni.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Selin Wegmüller von Solothurn erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Solothurn Frauen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.9 Tore pro Partie.

Solothurn Frauen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 5. Solothurn Frauen hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Solothurn Frauen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Concordia Basel. Das Spiel findet am 30. April statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Für Mutschellen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mutschellen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Entfelden 1 (Platz 11). Die Partie findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - FC Mutschellen 2:1 (0:0) - Stadion FC Solothurn, Solothurn – Tore: 22. Aline Vifian 0:0. 28. Lumnije Kadriu 0:0. 54. Urata Iseni 0:1. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Gina Bellabarba, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Julia Nyffeler, Valeriana Sadriu, Selin Wegmüller, Vivienne Hardiman, Aline Vifian, Janina Kaiser, Chiara Affolter. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Jacqueline Scherrer, Carol Rösli, Anja Bosshard, Nadja Herzog, Jael Sauter, Sarah Schwarz, Alisha Eberhart, Samira Bertsch, Urata Iseni, Nina Raimann. – Verwarnungen: 45. Selin Wegmüller.

