Frauen 2. Liga Solothurn Frauen setzt Siegesserie auch gegen Härkingen fort Solothurn Frauen reiht Sieg an Sieg: Gegen Härkingen hat das Team am Donnerstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 0:1

(chm)

Zu keinem Zeitpunkt des Spiels war ein Team mit mehr als einem Tor Abstand in Vorsprung. Der Siegestreffer für Solothurn Frauen fiel in der [[meta.time_gwg]]. Minute durch [[goal_gwg[0].scorer]].

Doch von vorne: Gleichstand stellte Lumnije Kadriu durch ihren Treffer für Solothurn in der 7. Minute her. Solothurn glich in der 25. Minute durch Janina Kaiser aus. Rialda Kalakovic erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Härkingen. In der 57. Minute gelang Aline Vifian der Führungstreffer zum 1:0 für Solothurn. In der 57. Minute schoss Valeriana Sadriu Solothurn mittels Elfmeter in Führung (1:0). Kurz vor Schluss, in der 91. Minute traf Luana Sortino zum 1:0-Siegestreffer für Solothurn.

}

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Solothurn Frauen zu den Besten: Total liess das Team 23 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Härkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 103 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 6.9 Toren pro Match (Rang 13).

Die Tabellensituation hat sich für Solothurn Frauen nicht verändert. 27 Punkte bedeuten Rang 6. Für Solothurn Frauen ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Solothurn Frauen in einem Auswärtsspiel mit FC Reinach (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen hat bisher nur verloren, nämlich 15mal.

Härkingen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Entfelden 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 16. April statt (11.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - Gäu Selection 5:1 (0:1) - Stadion FC Solothurn, Solothurn – Tore: 7. Lumnije Kadriu 0:0. 25. Janina Kaiser 0:0. 46. Rialda Kalakovic 0:1. 57. Aline Vifian 0:1. 57. Valeriana Sadriu (Penalty) 0:1.91. Luana Sortino 0:1. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Gina Bellabarba, Lumnije Kadriu, Annina Sommer, Julia Nyffeler, Valeriana Sadriu, Aline Vifian, Sophie Graf, Anja Gust, Nadia Nyffeler, Janina Kaiser. – Härkingen: Mia Büttiker, Amy Kuhn, Jana Geier, Cindy Gfeller, Lia Widmer, Fabienne Ansbach, Alina Wyss, Jessica Gfeller, Alisha Friedl, Nadin Enderlin, Rialda Kalakovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 00:22 Uhr.