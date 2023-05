Frauen 2. Liga Solothurn Frauen holt sich drei Punkte gegen Therwil Solothurn Frauen behielt im Spiel gegen Therwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 0:0.

Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 31. Minute, als Annina Sommer für Solothurn traf. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Valeriana Sadriu in der 46. Minute. Es war der 0:0-Ausgleich für . Gleichstand stellte Janina Kaiser durch ihren Treffer für Solothurn in der 54. Minute her.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Solothurn Frauen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Solothurn Frauen: Mit 43 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Solothurn Frauen hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Solothurn Frauen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Blustavia. Die Partie findet am 27. Mai statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 7. Therwil hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Therwil geht es daheim gegen FC Entfelden 1 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (24. Mai) statt (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - FC Therwil 2:1 (0:0) - Stadion FC Solothurn, Solothurn – Tore: 31. Annina Sommer 0:0. 46. Eigentor (Valeriana Sadriu) 0:0.54. Janina Kaiser 0:0. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Sophie Graf, Aline Vifian, Lumnije Kadriu, Chiara Affolter, Annina Sommer, Valeriana Sadriu, Janina Kaiser, Nadja Schwarz, Carla Hager, Miriam Stampfli. – Therwil: Jeanine Roth, Fabienne Grogg, Sarah Reinprecht, Rahel Käser, Sarah Leupi, Xenia Schumacher, Sarah Leutwyler, Céline Leisinger, Anna von Flüe, Nora Neidhart, Inês Vasconcelos. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

