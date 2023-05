Frauen 2. Liga Solothurn Frauen entscheidet Showdown gegen Schwarz-Weiss für sich Solothurn Frauen setzt seine Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort. Das 0:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie.

Solothurn Frauen geriet zunächst in Rückstand, als Chiara Affolter in der 12. Minute die zwischenzeitliche Führung für Schwarz-Weiss gelang. In der 45. Minute glich Solothurn Frauen jedoch aus und ging in der 88. Minute in Führung. Torschützinnen waren Sabrina Zingg und Julia Nyffeler.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwarz-Weiss, Tanja Schöpfer (65.) kassierte sie. Solothurn Frauen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Solothurn Frauen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 72 Tore in 19 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Solothurn Frauen nicht verändert. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Solothurn Frauen ist es der achte Sieg in Serie.

Solothurn Frauen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: Baden-Wettingen (Rang 10). Das Spiel findet am 14. Mai statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Schwarz-Weiss verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Schwarz-Weiss daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Entfelden 1. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Mai (20.45 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - FC Schwarz-Weiss 2:1 (0:1) - Stadion FC Solothurn, Solothurn – Tore: 12. Chiara Affolter 0:0. 45. Sabrina Zingg 0:1. 88. Julia Nyffeler 0:1. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Sophie Graf, Gina Bellabarba, Aline Vifian, Annika Meyer, Anja Gust, Valeriana Sadriu, Julia Nyffeler, Chiara Affolter, Aliya Arrigoni, Victoria Schatzmann. – Schwarz-Weiss: Tanja Schöpfer, Anne Albrecht, Severine Bonjour, Siri Leemann, Yukino Gütlin, Sabrina Zingg, Aline Lampart, Sina Sorg, Michelle Albrecht, Celina Hartmann, Egzona Salihi. – Verwarnungen: 65. Tanja Schöpfer, 73. Annika Meyer.

