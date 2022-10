Frauen 2. Liga Solothurn Frauen bezwingt Attiswil Solothurn Frauen gewinnt am Samstag zuhause gegen Attiswil 0:0.

Nathalie Mauch glich in der 30. Minute für Solothurn aus. Es hiess 0:0. Zum Ausgleich für Solothurn traf Gina Bellabarba in der 48. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Solothurn Frauen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 49 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.1 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Solothurn Frauen nicht verändert. 18 Punkte bedeuten Rang 8. Solothurn Frauen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Solothurn Frauen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Allschwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Attiswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Attiswil geht es auswärts gegen FC Entfelden 1 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 19. März statt (13.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - FC Attiswil 2:0 (0:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 30. Nathalie Mauch 0:0. 48. Gina Bellabarba 0:0. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Sophie Graf, Miriam Stampfli, Lumnije Kadriu, Nathalie Mauch, Aliya Arrigoni, Aline Vifian, Valeriana Sadriu, Ana Claudia Kossatz Michelini, Gina Bellabarba, Noelle Andres. – Attiswil: Amelie Chanton, Sarah Berner, Saskia Scheidegger, Sarah Biedermann, Fabiana Martinelli, Antonia Landi, Lea Haldemann, Celine Lemp, Salma Michel, Melanie Ryf, Nour Abdelsater. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

