4. Liga, Gruppe 1 Slobodan Bajinovic führt Bratstvo mit drei Toren zum Sieg gegen Gerlafingen Sieg für Bratstvo: Gegen Gerlafingen gewinnt das Team am

(chm)

Samstag

zuhause 5:2.

Den Auftakt machte Aleksandar Markovic, der in der 48. Minute für Bratstvo zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Jan Kindler durch seinen Treffer für Gerlafingen in der 49. Minute her. Berkay Acemliler brachte Bratstvo 2:1 in Führung (51. Minute).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 60. Minute, als Philip Mathys für Gerlafingen traf. Das Tor von Slobodan Bajinovic in der 66. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Bratstvo. Wiederum Slobodan Bajinovic erhöhte in der 77. Minute auf 4:2 für Bratstvo. Mit einem weiteren Tor erhöhte Slobodan Bajinovic für Bratstvo auf 5:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Gerlafingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.9 (Rang 11).

Bratstvo machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 5. Bratstvo hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bratstvo in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team HNK Croatia. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Gerlafingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 7. Für Gerlafingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Gerlafingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von HNK Croatia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (18. Mai) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: F.K. Bratstvo - FC Gerlafingen 5:2 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 48. Aleksandar Markovic 1:0. 49. Jan Kindler 1:1. 51. Berkay Acemliler 2:1. 60. Philip Mathys 2:2. 66. Slobodan Bajinovic 3:2. 77. Slobodan Bajinovic 4:2. 83. Slobodan Bajinovic 5:2. – Bratstvo: Branislav Macura, Teo Petkovski, David Milosevic, Vitaliy Stankevych, Aleksandar Markovic, Slobodan Bajinovic, Mihajlo Joksimovic, Marko Stevanovic, Mitar Zeljkovic, Berkay Acemliler, Igor Tanasic. – Gerlafingen: Danilo Rubino, Kurt Kirchhofer, Philip Mathys, Merhawi Kahsay, Giuseppe Solimena, Blert Ismajli, Deniz Gönder, Syart Spaiu, Alfio Aiello, Jan Kindler, Aleksandar Stankovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

