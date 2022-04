Frauen 2. Liga Sissach siegt nach drei Niederlagen – Siegtreffer in 89. Minute Nach drei Niederlagen in Serie hat Sissach am Samstag gegen Schwarz-Weiss einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 2:1.

(chm)

Sissach geriet zunächst in Rückstand, als Egzona Salihi in der 7. Minute die zwischenzeitliche Führung für Schwarz-Weiss gelang. In der 24. Minute glich Sissach jedoch aus und ging in der 89. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Luana Pricoli.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schwarz-Weiss erhielten Veronica Conte Garcia (58.) und Benita Pfaehler (90.) eine gelbe Karte. Für Sissach gab es keine Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Sissach nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 6. Sissach hat bisher siebenmal gewonnen und siebenmal verloren.

Auf Sissach wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team SC Blustavia, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 30. April statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schwarz-Weiss zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Solothurn Frauen. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SV Sissach - FC Schwarz-Weiss 2:1 (1:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 7. Egzona Salihi 0:1. 24. Luana Pricoli 1:1. 89. Luana Pricoli 2:1. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Michelle Kohler, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Maria Enz, Tamara Zimmermann, Ramona Hasler, Elisa Blattner, Mara Lessa, Luana Pricoli. – Schwarz-Weiss: Stenia Michel, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Siri Leemann, Céline Borer, Aline Lampart, Giulia Bottacin, Michelle Albrecht, Egzona Salihi, Veronica Conte Garcia, Sina Sorg. – Verwarnungen: 58. Veronica Conte Garcia, 90. Benita Pfaehler.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 02:32 Uhr.