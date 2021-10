Frauen 2. Liga Sissach setzt Siegesserie auch gegen Allschwil fort Sissach setzt seine Siegesserie auch gegen Allschwil fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Allschwil ging zunächst in Führung, als Neela Niederer in der 18. Minute traf. Dann glich aber Tamara Zimmermann (41.) für Sissach aus. Elisa Blattner in der 54. Minute und Luana Pricoli in der 68. Minute brachten Sissach sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Allschwil noch auf 2:3 heran. Michèle Fluri war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Janine Roth von Allschwil erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Dass Sissach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Sissach durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Allschwil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 10).

Sissach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 6. Für Sissach ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Sissach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Attiswil (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Allschwil hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Allschwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Solothurn Frauen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: SV Sissach - FC Allschwil 3:2 (1:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 18. Neela Niederer 0:1. 41. Tamara Zimmermann 1:1. 54. Elisa Blattner 2:1. 68. Luana Pricoli 3:1. 87. Michèle Fluri 3:2. – Sissach: Fabienne Saladin, Vanessa Küng, Michelle Kohler, Ramona Hasler, Ana Maria Marinho Dos Santos, Elisa Blattner, Tamara Zimmermann, Gabriela Papic, Viviana Leanza, Maria Enz, Luana Pricoli. – Allschwil: Kiara Wyden, Neela Niederer, Tanita Mathys, Laura Scandaglia, Selina Del Sol Aballi, Leonie Furrer, Lara Bensegger, Sofia De Nisco, Natalija Kramar, Nina Meyer, Michèle Fluri. – Verwarnungen: 81. Janine Roth.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Solothurn Frauen - FC Villmergen 1 2:1, SV Sissach - FC Allschwil 3:2

Tabelle: 1. FC New Stars Basel 1934 6 Spiele/18 Punkte (48:4). 2. FC Baden 1897 7/18 (33:9), 3. FC Schwarz-Weiss 7/18 (22:10), 4. FC Therwil 8/18 (36:21), 5. SC Blustavia 7/15 (27:11), 6. SV Sissach 8/12 (21:24), 7. FC Attiswil 7/9 (17:22), 8. FC Entfelden 8/9 (11:28), 9. FC Allschwil 8/3 (19:32), 10. FC Solothurn Frauen 8/3 (10:37), 11. FC Villmergen 1 8/0 (3:49), 12. FC Niederbipp a 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 06:33 Uhr.

