Frauen 2. Liga Sissach holt sich drei Punkte gegen Blustavia Sieg für Sissach: Gegen Blustavia gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Luana Pricoli, die in der 6. Minute für Sissach zum 1:0 traf. Durch Penalty kam es in der 12. Minute zum Ausgleich für Blustavia. Elin Bogaert verwandelte erfolgreich. Tamara Zimmermann traf in der 26. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sissach.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 36. Minute, als Jana Sauter für Blustavia traf. Tamara Zimmermann schoss Sissach in der 43. Minute zur 3:2-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 70. Minute, als Luana Pricoli für Sissach auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Roberta Meyer von Blustavia erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Sissach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 6. Sissach hat bisher achtmal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Sissach geht es auswärts gegen FC Solothurn Frauen (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Blustavia hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Therwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SV Sissach - SC Blustavia 4:2 (3:2) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 6. Luana Pricoli 1:0. 12. Elin Bogaert (Penalty) 1:1.26. Tamara Zimmermann 2:1. 36. Jana Sauter 2:2. 43. Tamara Zimmermann 3:2. 70. Luana Pricoli 4:2. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Michelle Kohler, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Tamara Zimmermann, Ramona Hasler, Elisa Blattner, Maria Enz, Mara Lessa, Luana Pricoli. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Elin Bogaert, Paula Lätt, Albine Sulejmani, Roberta Meyer, Mara Friedli, Michelle Falk, Svea Hochuli, Manon Kaiser, Jana Sauter. – Verwarnungen: 58. Roberta Meyer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 06:00 Uhr.