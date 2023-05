Frauen 2. Liga Sissach holt sich drei Punkte gegen Allschwil Sissach behielt im Spiel gegen Allschwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Allschwil ging in der 12. Minute 1:0 in Führung, als Fiona Thomann ins eigene Tor traf. Zum Ausgleich für Sissach traf Sylvie Ruch in der 38. Minute. Sylvie Ruch war auch gleich für die 2:1-Führung (81. Minute) für Sissach verantwortlich.

Patricia Thommen sorgte in der 86. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sissach. Pechvogel Sara Weber traf in der 93. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Allschwil zum 2:3 bedeutete.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.5 Toren pro Spiel ist Sissach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sissach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Sissach hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sissach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Solothurn Frauen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Allschwil wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team FC Attiswil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: SV Sissach - FC Allschwil 3:2 (1:1) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 12. Eigentor (Fiona Thomann) 0:1.38. Sylvie Ruch 1:1. 81. Sylvie Ruch 2:1. 86. Patricia Thommen 3:1. 93. Eigentor (Sara Weber) 3:2. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Michelle Kohler, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Marita Zeltner, Selin Kirat, Elisa Blattner, Ramona Hasler, Gabriela Papic, Sylvie Ruch. – Allschwil: Lisa Schär, Laura Romera Baizan, Laura Scandaglia, Nives Schweitzer, Janine Roth, Nicole Nyfeler, Tanita Mathys, Celina Thurnheer, Lara Bensegger, Michèle Fluri, Kopika Govintharasan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

