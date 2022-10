4. Liga, Gruppe 2 Simon Jost führt Haltener SV mit vier Toren zum Sieg gegen Selzach Sieg für den Tabellenvierten: Haltener SV lässt am Donnerstag auswärts beim 5:0 gegen Selzach (Rang 12) nichts anbrennen.

(chm)

In der 15. Minute gelang Simon Jost der Führungstreffer zum 1:0 für Haltener SV. In der 32. Minute traf Simon Jost bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Haltener SV. In der 75. Minute traf Simon Jost bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Haltener SV.

Cyrill Schwaller baute in der 79. Minute die Führung für Haltener SV weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Simon Jost, der in der 90. Minute die Führung für Haltener SV auf 5:0 ausbaute.er Traf zum vierten Mal.

Bei Haltener SV erhielten Noel Hug (36.) und Nils Eugster (82.) eine gelbe Karte. Bei Selzach erhielten Brian Schreiber (23.) und Degol Yakob (88.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Haltener SV ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Selzach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 37 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Haltener SV um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 3. Haltener SV hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Haltener SV spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: ASI Superga 1957 (Rang 10). Das Spiel findet am 27. Oktober statt (20.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Selzach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Selzach ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison.

Für Selzach geht es auswärts gegen FC Wiedlisbach (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Selzach b - Haltener SV 0:5 (0:2) - Zilweg, Selzach – Tore: 15. Simon Jost 0:1. 32. Simon Jost 0:2. 75. Simon Jost 0:3. 79. Cyrill Schwaller 0:4. 90. Simon Jost (Penalty) 0:5. – Selzach: Yannik Lüdi, Silvan Rudolf, Kevin Pfister, Tobias Stauffer, Pascal Amiet, Janick Bieli, Sujeethan Baskaran, Matthias Steiner, Tashi Norkhang, Brian Schreiber, Mohamed El Amine Boutaiba. – Haltener SV: Jannik Ochsenbein, Jonas Ernst, Michael Jost, Claude Hohl, Claude Biegajlo, Cedrik Ochsenbein, Mathias Müller, Noel Hug, Kevin Wälchli, Simon Jost, Kaan Akin. – Verwarnungen: 23. Brian Schreiber, 36. Noel Hug, 82. Nils Eugster, 88. Degol Yakob.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 02:46 Uhr.

