4. Liga, Gruppe 2 Simon Jost führt Haltener SV mit drei Toren zum Sieg gegen Post Solothurn Haltener SV reiht Sieg an Sieg: Gegen Post Solothurn hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

In der 39. Minute gelang Simon Jost der Führungstreffer zum 1:0 für Haltener SV. Nur neun Minute später traf Simon Jost erneut, so dass es in der 48. Minute 2:0 für Haltener SV hiess. Simon Jost erzielte nur fünf Minuten später auch das 3:0 für Haltener SV. Michel Steiner schoss das 4:0 (60. Minute) für Haltener SV und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Post Solothurn für Juras Zabitis (31.) und Valentin Batzli (63.). Keine einzige Karte erhielt Haltener SV.

Die Offensive von Haltener SV hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Haltener SV nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 15 Spielen hat das Team 34 Punkte. Haltener SV hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Haltener SV in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wolfwil zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Post Solothurn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 4. Post Solothurn hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Post Solothurn zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Wiedlisbach. Das Spiel findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Haltener SV - FC Post Solothurn 4:0 (1:0) - Spiegelberg, Halten – Tore: 39. Simon Jost 1:0. 48. Simon Jost 2:0. 53. Simon Jost 3:0. 60. Michel Steiner 4:0. – Haltener SV: Daniel Bärtschi, Simon Sterki, Claude Hohl, Michael Jost, Matthias Stampfli, Cyrill Schwaller, Kaan Akin, Noel Hug, Kevin Wälchli, Michel Steiner, Simon Jost. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Taddeo Peter, Valentin Batzli, Abdi Hirsi, Mostafa Saeidi, Gian Marco Supino, Lukas Gammenthaler, Juras Zabitis, Silvan Rudolf von Rohr, Dimitri Batzli, Alaa Ibrahim. – Verwarnungen: 31. Juras Zabitis, 63. Valentin Batzli.

