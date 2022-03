4. Liga, Gruppe 2 Sieg für Türkischer SC im Showdown gegen Luterbach – Siegesserie von Luterbach gebrochen Türkischer SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Luterbach hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Entschieden war das Spiel bereits in der ersten Halbzeit, in der Türkischer SC dreimal traf. Serhat Daniskan traf in der 1. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Türkischer SC. In der 16. Minute schoss Kubilay Altintaç Türkischer SC mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mücahit Arslan in der 33. Minute, als er für Türkischer SC zum 3:0 traf.

Bei Luterbach sah Samuel Iseli (36.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Samuel Iseli (30.) und Bulut Araz (47.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkischer SC, Luca Veronica (47.) kassierte sie.

Die Offensive von Türkischer SC hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Türkischer SC nicht verändert. 26 Punkte bedeuten Rang 3. Türkischer SC hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Türkischer SC spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Mümliswil (Platz 5). Diese Begegnung findet am Freitag (25. März) statt (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Für Luterbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 2. Luterbach hat bisher neunmal gewonnen und dreimal verloren.

Luterbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wiedlisbach (Platz 7). Das Spiel findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Luterbach 3:0 (3:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 1. Serhat Daniskan 1:0. 16. Kubilay Altintaç (Penalty) 2:0.33. Mücahit Arslan 3:0. – Türkischer SC: Emre Genc, Furkancan Ada, Tolunay Yildiz, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Kerem Berber, Serhat Daniskan, Luca Veronica, Arda Dönmez, Kubilay Altintaç, Mücahit Arslan. – Luterbach: Patrik Furrer, Simon Hirsbrunner, Christian Cadosch, Bulut Araz, Norick Sommer, Yanik Blanco, Martin Stankovic, Nicola Egli, Samuel Iseli, Raphael Andres, Max Guggisberg. – Verwarnungen: 30. Samuel Iseli, 47. Bulut Araz, 47. Luca Veronica – Ausschluss: 36. Samuel Iseli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: Türkischer SC Solothurn b - FC Luterbach 3:0, FC Welschenrohr - FC Mümliswil 2:2

Tabelle: 1. FC Attiswil 12 Spiele/32 Punkte (46:14). 2. FC Luterbach 12/27 (26:20), 3. Türkischer SC Solothurn b 12/26 (39:16), 4. HSV Halten 12/21 (36:28), 5. FC Mümliswil 12/17 (26:21), 6. FC Subingen 12/17 (17:27), 7. FC Wiedlisbach 12/14 (23:26), 8. FC Welschenrohr 12/12 (18:24), 9. FC Klus-Balsthal 12/12 (14:23), 10. FC Post Solothurn 12/12 (17:23), 11. FC Riedholz 12/8 (19:36), 12. FC Zuchwil 12/6 (22:45).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 23:17 Uhr.