4. Liga, Gruppe 2 Sieg für Türkischer SC im Showdown gegen Haltener SV Türkischer SC setzt seine Siegesserie auch gegen Haltener SV fort. Das 2:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Türkischer SC entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Mücahit Arslan in der 49. Minute erfolgreich, dann traf Kerem Berber neun Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Türkischer SC. Gelbe Karten gab es bei Haltener SV für Daniel Bärtschi (47.) und Simon Sterki (65.).

Türkischer SC hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Unverändert liegt Türkischer SC nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 19 Spielen hat das Team 44 Punkte. Türkischer SC hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Türkischer SC spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wiedlisbach (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Mit der Niederlage rückt Haltener SV in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 40 Punkten neu Platz 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Haltener SV erstmals wieder.

Haltener SV spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Selzach b (Rang 12). Diese Begegnung findet am 1. Juni statt (20.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - Haltener SV 2:0 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 49. Mücahit Arslan (Penalty) 1:0.58. Kerem Berber 2:0. – Türkischer SC: Emre Genc, Otto Dedding, Sean Fossati, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Kerem Berber, Berat Argun, Can Simsir, Nils Dudar, Armend Bediji, Mücahit Arslan. – Haltener SV: Daniel Bärtschi, Yannick Schumacher, Simon Sterki, Claude Hohl, Claude Biegajlo, Simon Jost, Nils Eugster, Stefan Rohde, Noel Hug, Mathias Müller, Michel Steiner. – Verwarnungen: 34. Nils Dudar, 45. Berat Argun, 47. Daniel Bärtschi, 63. Rafael Dudar, 65. Simon Sterki, 79. Sean Fossati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 20:54 Uhr.