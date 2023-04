3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Subingen nach vier Niederlagen Sieg für Subingen nach vier Niederlagen in Folge. Gegen Oensingen gewinnt Subingen am Sonntag zuhause 4:0.

(chm)

In der 63. Minute schoss Michael Balmer Subingen mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der 67. Minute baute Joshua Widmer den Vorsprung für Subingen auf zwei Tore aus (2:0). Acht Minuten dauerte es, ehe Joshua Widmer erneut erfolgreich war. Er traf in der 75. Minute zum 3:0 für Subingen. Janis Huser schoss das 4:0 (87. Minute) für Subingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Subingen erhielten Benedikt Nützi (33.), Joshua Widmer (58.) und Silvan Valenti (77.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Oensingen für Behar Bilalli (55.) und Ahmet Mumdzic (77.).

Zahlreiche Gegentore sind für Oensingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 47 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Subingen unverändert. 22 Punkte bedeuten Rang 7. Subingen hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Für Oensingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Oensingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Welschenrohr (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Subingen - FC Oensingen 4:0 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 63. Michael Balmer (Penalty) 1:0.67. Joshua Widmer 2:0. 75. Joshua Widmer 3:0. 87. Janis Huser 4:0. – Subingen: Colin Bähler, Silvan Valenti, Luca Huber, Leo Rohn, Marco Zimmermann, Yanick Kofmehl, Damian Widmer, Patrick Roth, Benedikt Nützi, Michael Balmer, Joshua Widmer. – Oensingen: Dzenan Isovic, Jonas Heller, Nicola Zbären, Elvedin Bogucanin, Albin Rexhepi, Emrah Memisevic, Emir Avdulovic, Artan Berisha, Artem Volyntsev, Simon Saner, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi. – Verwarnungen: 33. Benedikt Nützi, 55. Behar Bilalli, 58. Joshua Widmer, 77. Silvan Valenti, 77. Ahmet Mumdzic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 11:10 Uhr.