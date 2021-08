2. Liga Sieg für Schwarz-Weiss im Showdown gegen Entfelden Sieg für Schwarz-Weiss im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Freitag auswärts gegen den zweitklassierten Verein Entfelden 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Veronica Conte Garcia für Schwarz-Weiss. In der 26. Minute traf sie zum 1:0. Johanna Oehri erhöhte in der 61. Minute zur 2:0-Führung für Schwarz-Weiss. Veronica Conte Garcia baute in der 76. Minute die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Manola Häfeli in der 92. Minute für Entfelden auf 1:3.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Schwarz-Weiss liegt nach Spiel 3 auf Rang 1. Schwarz-Weiss hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Als nächstes tritt Schwarz-Weiss in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC New Stars Basel 1934 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

In der Tabelle steht Entfelden nach dem dritten Spiel auf Rang 11. Entfelden hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Mit dem fünftplatzierten SV Sissach kriegt es Entfelden als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 28. August statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Entfelden - FC Schwarz-Weiss 1:3 (0:1) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 26. Veronica Conte Garcia 0:1. 61. Johanna Oehri 0:2. 76. Veronica Conte Garcia 0:3. 92. Manola Häfeli 1:3. – Entfelden: Leonie Ludwig, Anja Marty, Marisa Tomasi, Marisa Tengler, Miriam Zysset, Leonita Laci, Fabienne Zaugg, Tamara Lombriser, Andrina Federspiel, Julia Müller, Manola Häfeli. – Schwarz-Weiss: Corinne Lussmann, Anne Albrecht, Stenia Michel, Severine Bonjour, Céline Borer, Veronica Conte Garcia, Michelle Albrecht, Aline Lampart, Yukino Gütlin, Egzona Salihi, Johanna Aeschbach. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Schwarz-Weiss 3 Spiele/3 Punkte (3:1). 2. FC New Stars Basel 1934 2/0 (0:0), 3. FC Villmergen 1 2/0 (0:0), 4. FC Allschwil 2/0 (0:0), 5. SV Sissach 2/0 (0:0), 6. FC Baden 1897 2/0 (0:0), 7. FC Attiswil 2/0 (0:0), 8. FC Solothurn Frauen 2/0 (0:0), 9. SC Blustavia 2/0 (0:0), 10. FC Therwil 2/0 (0:0), 11. FC Entfelden 3/0 (1:3), 12. FC Niederbipp a [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 12:47 Uhr.