4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Oltenese nach vier Niederlagen Sieg für Oltenese nach vier Niederlagen in Serie. Gegen Egerkingen gewinnt Oltenese am Samstag zuhause 4:0.

Dylan Polichetti brachte Oltenese 1:0 in Führung (20. Minute). Mit seinem Tor in der 67. Minute brachte Higan Angelo John Bandas Oltenese mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dylan Polichetti baute in der 70. Minute die Führung für Oltenese weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Bafti Krasniqi, der in der 91. Minute die Führung für Oltenese auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Oltenese nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Oltenese die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Egerkingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Oltenese unverändert. 17 Punkte bedeuten Rang 6. Oltenese hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Oltenese geht es auswärts gegen SC Fulenbach (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Egerkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Egerkingen hat bisher zweimal gewonnen und achtmal verloren.

Mit dem viertplatzierten SV Alpha kriegt es Egerkingen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Telegramm: US Oltenese - FC Egerkingen 4:0 (1:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 20. Dylan Polichetti 1:0. 67. Higan Angelo John Bandas 2:0. 70. Dylan Polichetti 3:0. 91. Bafti Krasniqi 4:0. – Oltenese: Maurizio Simula, Elmedin Smailji, Giovanni Jandiorio, Elhan Murati, Ardian Tmava, Nurican Bektas, Paolo Gullotto, Amrudin Gazic, Tayfun Celebi, Higan Angelo John Bandas, Dylan Polichetti. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Mario Catanzaro, Adrian Hajdari, Fabian Wyss, Huy Tan Le, David Cano, Sergey Yalama, Qun Shahini, Niklas Berger, Hanier Dario Ospina, Pablo Fernandes De Melo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

