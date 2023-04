4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Lommiswil nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Lommiswil: Nach drei Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag zuhause gegen Zuchwil 3:1.

(chm)

Lommiswil ging in der 19. Spielminute durch Matthias Vogt in Führung, ehe Zuchwil in der 30. Minute (Miguel Cardenas) der Ausgleich gelang. In der 78. Minute schoss Adrian Pfeiffer Lommiswil mittels Elfmeter in Führung (2:1). In der 93. Minute erhöhte Nico Schläppi auf 3:1 für Lommiswil.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lukas Rindlisbacher von Lommiswil erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Lommiswil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Lommiswil: 22 Punkte bedeuten Rang 7. Lommiswil hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Blustavia (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 4. Für Zuchwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Zuchwil daheim mit Türkischer SC Solothurn a (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Zuchwil 3:1 (1:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 19. Matthias Vogt (Penalty) 1:0.30. Miguel Cardenas 1:1. 78. Adrian Pfeiffer (Penalty) 2:1.93. Nico Schläppi 3:1. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Raphael Vogt, Marc Sauter, Ronny Salzmann, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Matthias Vogt, Lauro Baumann, Nico Schläppi, Tobias Vogt, Lukas Rindlisbacher. – Zuchwil: Erlin Mustafa, Nuredin Bajrami, Leonis Ajvazi, Ivan Barjasic, Yunus Özkaynak, Hamza Caliskan, Leart Ajvazi, Berkan Özgen, Nenad Jankovic, Kustrim Sopi, Miguel Cardenas. – Verwarnungen: 75. Lukas Rindlisbacher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 00:12 Uhr.