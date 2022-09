3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Italgrenchen im Showdown gegen Wangen a.A. Italgrenchen reiht Sieg an Sieg: Gegen Wangen a.A. hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Wangen a.A. ging zunächst in der 3. Minute in Führung, als Raphael Stalder zum 1:0 traf. In der 72. Minute gelang Italgrenchen jedoch durch Jeremy Pana De Paiva der Ausgleich. In der 78. Minute schoss Nico Wolf Italgrenchen mittels Elfmeter in Führung (2:1). Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Giuseppe Tiralongo die Führung für Italgrenchen auf 3:1 erhöhte.

Bei Wangen a.A. sah Andreas Trösch (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marcel Fankhauser (55.) und Andreas Trösch (70.). Bei Italgrenchen erhielten Ardrit Veliji (40.) und Orhan Zulfi (95.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Italgrenchen hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 15 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg übernimmt Italgrenchen die Tabellenführung. Das Team hat nach sechs Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Italgrenchen ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Italgrenchen daheim mit FC Attiswil (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Wangen a.A. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 3. Wangen a.A. hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wangen a.A. geht es auswärts gegen FC Leuzigen (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (27. September) statt (20.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Wangen a/A - GS Italgrenchen 1:3 (1:0) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 3. Raphael Stalder 1:0. 72. Jeremy Pana De Paiva 1:1. 78. Nico Wolf (Penalty) 1:2.92. Giuseppe Tiralongo 1:3. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Jan Allemann, Andreas Trösch, Yves Wälti, Sederic Wahlen, Fabian Pfister, Jan Nguyen, Noé Jegerlehner, Sandro Ruch, Raphael Stalder, Luka Franic. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Stefano Conde Rodrigues, Eliano Chirico, Matteo Palermo, Tolunay Yildiz, Nico Wolf, Ardrit Veliji, Leandro Eggenschwiler, Orhan Zulfi, Alessandro Giannini, Giuseppe Tiralongo. – Verwarnungen: 40. Ardrit Veliji, 55. Marcel Fankhauser, 70. Andreas Trösch, 95. Orhan Zulfi – Ausschluss: 85. Andreas Trösch.

