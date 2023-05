2. Liga Sieg für Iliria im Showdown gegen Subingen Iliria setzt seine Siegesserie auch gegen Subingen fort. Das 3:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fitim Sadriji für Iliria. In der 16. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 18. Minute brachte Alban Jahiu Iliria mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Selcuk Cubuk (25.) reduzierte sich der Rückstand für Subingen auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Iliria stellte Oliver Andrijasevic in Minute 69 her. In der Schlussphase kam Subingen noch auf 2:3 heran. Florian Gasche war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Iliria erhielten Jorge Diogo Faria Carvalho (32.) und Vilson Dedaj (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Subingen, nämlich für Selcuk Cubuk (94.).

Dass Iliria viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 21 Spielen hat Iliria durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Subingen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 4).

Iliria verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 21 Spielen bei 45 Punkten. Iliria hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Iliria spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Trimbach (Rang 11). Die Partie findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 3. Subingen hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Bellach (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Iliria - FC Subingen 3:2 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 16. Fitim Sadriji 1:0. 18. Alban Jahiu 2:0. 25. Selcuk Cubuk 2:1. 69. Oliver Andrijasevic 3:1. 91. Florian Gasche 3:2. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Jorge Diogo Faria Carvalho, Burim Raimi, Alban Jahiu, Fitim Sadriji, Riad Agushi, Mattia Sasso, Nazim Elezi, Samoell Prenaj. – Subingen: Pascal Schwaller, Benjamin Brunner, Dominik Feuz, Raphael Gasche, Noah Gräf, Luca Cappelli, Sascha Pauli, Janis Siegenthaler, Leo Schrittwieser, Leonardo Baschung, Selcuk Cubuk. – Verwarnungen: 32. Jorge Diogo Faria Carvalho, 91. Vilson Dedaj, 94. Selcuk Cubuk.

