4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Grenchen 15 im Showdown gegen Solothurn Sieg für Grenchen 15 im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Sonntag zuhause gegen den zweitklassierten Verein Solothurn 4:1.

Lorenzo Amaru eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Grenchen 15 das 1:0 markierte. Florim Musaj erhöhte in der 57. Minute zur 2:0-Führung für Grenchen 15. Nach einem Eigentor von Cedric Schenk hiess es in der 64. Minute 3:0 für Grenchen 15.

Altin Dakaj baute in der 66. Minute die Führung für Grenchen 15 weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Kenneth Odionye in der 73. Minute her, als er für Solothurn auf 1:4 verkürzte.

Bei Grenchen 15 sah Hamza Slaimi (91.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Eran Redzepi (67.) und Hamza Slaimi (87.). Die einzige gelbe Karte bei Solothurn erhielt: Kenneth Odionye (67.)

Die Offensive von Grenchen 15 hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.4 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Solothurn so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Grenchen 15 unverändert. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Grenchen 15 ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Grenchen 15 ging unentschieden aus.

Grenchen 15 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Kurdischer FC Solothurn (Platz 6). Das Spiel findet am 3. April statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Solothurn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 2. Solothurn hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Solothurn spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bettlach (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.30 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Solothurn 4:1 (1:0) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 16. Lorenzo Amaru 1:0. 57. Florim Musaj 2:0. 64. Eigentor (Cedric Schenk) 3:0.66. Altin Dakaj 4:0. 73. Kenneth Odionye 4:1. – Grenchen 15: Leotrim Saliji, Dominik Feuz, Baran Avci, Auron Muji, Samuele Marruso, Luca Greco, Florim Musaj, Eran Redzepi, Altin Dakaj, Lorenzo Amaru, Livio Nava. – Solothurn: Saeed Farkondeh, Luca Spadaccini, Cedric Schenk, Eric Lüthi, Kenneth Odionye, Daniel Sommer, Ajmal Ghulam Jailani, Veljko Pavlovic, Samuel Miescher, Nico Suremann, Mikaele Endu. – Verwarnungen: 67. Eran Redzepi, 67. Kenneth Odionye, 87. Hamza Slaimi – Ausschluss: 91. Hamza Slaimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2022 00:41 Uhr.