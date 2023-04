4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Gerlafingen nach acht Niederlagen Nach acht Niederlagen in Folge hat Gerlafingen am Samstag gegen Selzach einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 3:1.

(chm)

Selzach ging zunächst in der 2. Minute in Führung, als Pascal Amiet zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später schaffte Haris Kesedzic aber den Ausgleich für Gerlafingen. Andi Aliu brachte Gerlafingen 2:1 in Führung (75. Minute). In der 88. Minute sorgte Deniz Gönder für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Gerlafingen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Gerlafingen sah Carlo Ieva (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Philip Mathys (37.), Andi Aliu (85.) und Robin Jordi (94.). Gelbe Karten gab es bei Selzach für Degol Yakob (64.), Luca Veronica (88.) und Pascal Amiet (92.).

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.3 (Rang 10).

Gerlafingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zwölf Punkte bedeuten Rang 9. Gerlafingen hat bisher viermal gewonnen und elfmal verloren.

Gerlafingen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Bellach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Selzach liegt neu am Ende der Tabelle. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei sieben Punkten Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Selzach hat bisher zweimal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Selzach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Derendingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Gerlafingen - FC Selzach a 3:1 (1:1) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 2. Pascal Amiet 0:1. 10. Haris Kesedzic 1:1. 75. Andi Aliu 2:1. 88. Deniz Gönder 3:1. – Gerlafingen: Robin Jordi, Carlo Ieva, Philip Mathys, Fatih Karabas, Giuseppe Solimena, Syart Spaiu, Ladon Avdullahu, Dario Schneider, Haris Kesedzic, Andi Aliu, Aleksandar Stankovic. – Selzach: Janis Kocher, Janick Bieli, Tobias Stauffer, Pascal Amiet, Degol Yakob, Luca Veronica, Marco Meyer, Kevin Pfister, Andry Amiet, Bruno Nellen, Mohamed El Amine Boutaiba. – Verwarnungen: 37. Philip Mathys, 64. Degol Yakob, 85. Andi Aliu, 88. Luca Veronica, 92. Pascal Amiet, 94. Robin Jordi – Ausschluss: 92. Carlo Ieva.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 23:35 Uhr.