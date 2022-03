4. Liga, Gruppe 3 Sieg für Fortuna Olten im Showdown gegen Alpha – Später Siegtreffer Sieg für Fortuna Olten im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den drittklassierten Verein Alpha 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Fortuna Olten das einzige Tor der Partie gelang. Jose Garcia Dos Santos traf in der 82. Minute zum 1:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Fortuna Olten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 41 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Fortuna Olten: Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Fortuna Olten hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Fortuna Olten auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Kappel. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Lischmatt, Kappel).

Für Alpha hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 3. Alpha hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Alpha verlor zudem erstmals zuhause.

Alpha spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Dulliken (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (18.30 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Fortuna Olten - SV Alpha 1:0 (0:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tor: 82. Jose Garcia Dos Santos 1:0. – Fortuna Olten: Fatlum Huruglica, Leart Haxhimehmeti, Arxhend Halimi, Dardan Susuri, Ikram Abduramani, Luigi Abbagnale, Danilo Radulovic, Jose Garcia Dos Santos, Mostafa Hasan, Angelo Rubino, Besmir Bajrami. – Alpha: Milan Schauli, Philippe Dontenvill, Maik Stephan Firus, Melvin Zurfluh, Davide Cappello, Damian Zurfluh, Kevin Reinold, Natthawut Ngokpho, Timon Tschanz, Almir Zekiri, Sandro Dietschi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Kappel - FC Härkingen 1:5, FC Wolfwil - SC Fulenbach 5:1, FC Fortuna Olten - SV Alpha 1:0, FC Kestenholz - FC Oensingen 0:1

Tabelle: 1. FC Härkingen 12 Spiele/28 Punkte (51:17). 2. FC Fortuna Olten 12/26 (41:31), 3. SV Alpha 12/23 (37:22), 4. FC Wolfwil 12/20 (36:30), 5. FC Hägendorf 11/18 (29:24), 6. FC Uskana Olten 11/16 (26:28), 7. FC Oensingen 12/15 (25:32), 8. SC Fulenbach 12/14 (22:31), 9. FC Kestenholz 12/12 (22:32), 10. FC Dulliken 11/10 (22:28), 11. FC Olten 11/8 (23:32), 12. FC Kappel 12/4 (14:41).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 23:16 Uhr.