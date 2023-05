3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Flumenthal nach sechs Niederlagen – Veton Avduli entscheidet Spiel Sieg für Flumenthal nach sechs Niederlagen in Folge. Gegen Iliria gewinnt Flumenthal am Sonntag zuhause 2:1.

(chm)

Flumenthal geriet zunächst in Rückstand, als Bleron Dakaj in der 22. Minute die zwischenzeitliche Führung für Iliria gelang. In der 23. Minute glich Flumenthal jedoch aus und ging in der 56. Minute in Führung. Torschützen waren Til Nordmann und Veton Avduli.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Besar Dakaj von Iliria erhielt in der 14. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg ändert nichts daran, dass Flumenthal weiterhin am Tabellenende liegt. 13 Punkte bedeuten Rang 12. Flumenthal hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten GS Italgrenchen kriegt es Flumenthal im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Iliria hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Iliria hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Iliria in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Grenchen 15 (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 21. Mai statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Flumenthal - FC Iliria 2:1 (1:1) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 22. Bleron Dakaj 0:1. 23. Til Nordmann 1:1. 56. Veton Avduli 2:1. – Flumenthal: Colin Henzi, Marlon Bachl, Reto Marti, David Huber, Til Nordmann, Veton Avduli, Nicolas Müller, Christof Schönenberger, Timo Grossenbacher, Oliver Stoll, Nico Maritz. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Besar Dakaj, Livio Nava, Altin Aliu, Dario Liam Bleuer, Marco Flury, Bleron Dakaj, Ilir Gashi, Mead Demiri. – Verwarnungen: 14. Besar Dakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 18:20 Uhr.